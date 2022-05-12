Окупанти обстріляли Новгород-Сіверський: троє загиблих і понад десять травмованих

Окупанти обстріляли Новгород-Сіверський: троє загиблих і понад десять травмованих

У ніч проти 12 травня, о 00:20 російські війська обстріляли Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині.

Окупанти держави-терористки обстріляли школу та інтернат. Внаслідок авіаудару росіян загинуло троє людей. Крім того, 12 осіб травмовано.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа будівлі школи. Вогнем знищено конструктивні елементи на площі 280 кв.м.

Зазнаається що для ліквідації наслідків залучались чотири одиниці техніки 18 осіб особового складу ДСНС.

Як повідомлялося, у четвер, 12 травня, російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. За попередніми даними горить приватна будівля

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