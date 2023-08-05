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Окупанти обстріляли Новослобідську громаду на Сумщині: загинув чоловік

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Окупанти обстріляли Новослобідську громаду на Сумщині: загинув чоловік

На Сумщині знову лунали вибухи / Фото: Сумська ОВА

Чоловік 1960 року народження загинув на своєму подвір'ї.

Російська армія 5 серпня обстріляла Новослобідську громаду на Сумщині. Внаслідок ударів загинула цивільна людина.

Про це розповіла голова громади Ольга Гаркавенко у коментарі "Суспільному".

"Загинула людина на своєму подвір'ї — чоловік 1960 року народження", - зазначила голова Новослобідської громади.

За словами Ольги Гаркавенко, обстріл був близько 14:30.

Нагадаємо, протягом 4 серпня на Сумщині було зафіксовано 100 вибухів. У двох громадах пошкоджені приватні будинки. З території РФ були пуски ракет по області, стріляли з мінометів, та артилерії. Усього російські війська обстріляли 13 населених пунктів області у 9 громадах.

Вночі та вранці 5 серпня військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

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Дата публікації
Перегляди
231
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