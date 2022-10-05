Окупанти обстріляли Очаків: намагалися пошкодити морський порт — ОК “Південь”

На південному фронті ворог активно проводить повітряну розвідку, веде артилерійський вогонь та завдає ракетні удари по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах.

Надвечір 4 жовтня російські окупанти двома ракетами С-300 завдали удару по Березнегуватській громаді Миколаївщини.

Як повідомили в оперативному командуванні “Південь” атака ворога минула без втрат.

Окрім того, півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню російські окупанти випустили по Очакову, щоб пошкодити портову інфраструктуру. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

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Реактивними системами залпового вогню обстріляно також Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.

“Попередньо, пошкодження не критичні, постраждалих нема”, - повідомили в ОК “Південь”.

Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ вже звільнили понад 50 населених пунктів.

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