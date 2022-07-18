Окупанти обстріляли Одещину з винищувачів Су-35: спалахнула пожежа

Російські окупанти в той час, як Пєсков розповідає про “спецоперацію” в Україні, завдали авіаційних ударів по Одещині.
Росіяни випустили з трьох літаків Су-35 чотири ракети повітряного базування по Одещині. Одну ракети збили українські військові над Чорним морем.
Про це з посиланням на оперативне командування “Південь” пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Як повідомляється, по Одещині окупанти об 11:00 завдали ракетного удару. Росіяни з трьох літаків Су-35 випустили з акваторії Чорного моря чотири ракети повітряного базування.
“Одна ракета збита над морем. Дві поцілили в об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує знищувати від квітня, відколи міст і не функціонує. Постраждалих немає”, - пише Братчук.
Нагадаємо, що росіяни розбомбили елеватор із зерном та школу на Дніпропетровщині.
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