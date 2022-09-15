Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли одне із сіл у Сумській області: очільник ОВА показав наслідки ворожої атаки

Дата публікації
Перегляди
833
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли одне із сіл у Сумській області: очільник ОВА показав наслідки ворожої атаки

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Під вогнем загарбників було село Костянтинівка Хотінської громади.

Окупанти 14 вересня з території РФ обстріляли одне із сіл у Сумській області.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував фото наслідків ворожої атаки.

"Внаслідок обстрілу загорілася літня кухня. Зруйновані стіни та перекриття на даху. Будівля не підлягає ремонту. Також пошкоджені дах та вікна будинку поруч", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 204-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Тактику бою опанував з віртуальних ігор. Історія декана із Сум Олексія Дрозденка

Тактику бою опанував з віртуальних ігор. Історія декана із Сум Олексія Дрозденка

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
833
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація