Окупанти обстріляли одне із сіл у Сумській області: очільник ОВА показав наслідки ворожої атаки

Окупанти 14 вересня з території РФ обстріляли одне із сіл у Сумській області.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував фото наслідків ворожої атаки.

"Внаслідок обстрілу загорілася літня кухня. Зруйновані стіни та перекриття на даху. Будівля не підлягає ремонту. Також пошкоджені дах та вікна будинку поруч", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 204-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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