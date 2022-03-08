Окупанти обстріляли Охтирку: є жертва та багато поранених цивільних

Окупанти обстріляли Охтирку: є жертва та багато поранених цивільних

Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові вкотре порушили правила ведення війни та 7 березня влаштували обстріл цивільної інфраструктури в Охтирці Сумської області.

Про це повідомили в обласній прокуратурі, яка відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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За даними слідства, російські військові 7 березня з 22:43 упродовж майже двох годин обстрілювали Охтирку, застосовуючи військову авіацію та ракетну зброю.

Станом на 8 березня внаслідок бомбардувань та обстрілів, загинула орієнтовно 1 цивільна особа, ще 14 зазнали поранень. Кількість потерпілих ще уточнюється.

Ворожими обстрілами також пошкоджено будiвлі мicької ради, будинку культури, "Унiвермагу", житлові будинки та залізничний вокзал.

‼️1 загиблий та 14 поранених - окупанти упродовж майже двох годин скидали бомби та обстрілювали м. Охтирка За... Опубліковано Сумська обласна прокуратура Вівторок, 8 березня 2022 р.

Нагадаємо, вранці 8 березня голова Сумської області Дмитро Живицький повідомляв, що найскладніша ситуація ­– в Охтирці. Ворожа артилерія розбомбила місто попереднього дня: розбиті житлові квартали, атакаована ТЕЦ. Працюють усі аварійні спецслужби.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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