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Окупанти обстріляли Первомайський на Харківщині – 12 поранених, із них 5 дітей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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608
Час на прочитання
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Окупанти обстріляли Первомайський на Харківщині – 12 поранених, із них 5 дітей

Окупанти обстріляли Первомайський на Харківщині. / Фото: Олег Синєгубов

Російські загарбники вчергове атакували Харківську область.

У місті Первомайський Харківської області вдень 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких – п’ятеро дітей.  

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.   

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.

Нагадаємо, поліція виклала відео з першими хвилинами після атаки дронами по Сумах.

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Дата публікації
Перегляди
608
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