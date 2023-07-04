Окупанти обстріляли Первомайський на Харківщині – 12 поранених, із них 5 дітей

У місті Первомайський Харківської області вдень 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких – п’ятеро дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.

Нагадаємо, поліція виклала відео з першими хвилинами після атаки дронами по Сумах.

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