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Окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ та інфраструктуру на прикордонних з РФ ділянках - Генштаб

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Окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ та інфраструктуру на прикордонних з РФ ділянках - Генштаб

На Сіверському напрямку російські окупанти обстріляли підрозділи українських військових та інфраструктуру на прикордонних з РФ ділянках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Противник продовжує артилерійські обстріли підрозділів наших військ та інфраструктури у прикордонних з російською федерацією районах України”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій українських захисників.

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