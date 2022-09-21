Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: снаряд потрапив у житловий будинок

Армія агресорки Росії обстріляла Покровськ у Донецькій області.
У віворок, 20 вересня, російські війська завдали удару по селу Ріг та вулиці Ольшанського. За попередньою інформацією окупанти використали "Смерчі".
Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.
За його словами, один снаряд потрапив у житловий будинок, але не вибухнув. Власниця оселі отримала поранення. Її шпиталізували до лікарні. У жінки поранення середньої важкості. У будинку пошкоджено частково покрівлю та стіну.
Крм того, у результаті обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках по вулиці Авангардна.
Інформація про загиблих, постраждалих та руйнування житлового фонду уточнюється, наголосив мер.
Як повідомлялося, Протягом минулої доби, 20 вересня, військові країни-агресорки Росії вбили шістьох мешканців Донеччини. Крім того, 20 людей зазнали поранень.
Читайте також:
- Військовий експерт розповів, чи дозволить Росії часткова мобілізація знову піти у наступ
- Усім зрозуміло, що "король то голий": експерт про те, чи може Путін застосувати ядерну зброю проти України
- Путін підписав указ про часткову мобілізацію: деталі призову на війну