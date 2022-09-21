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Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: снаряд потрапив у житловий будинок

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Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: снаряд потрапив у житловий будинок

Фото: Associated Press

Армія агресорки Росії обстріляла Покровськ у Донецькій області. 

У віворок, 20 вересня, російські війська завдали удару по селу Ріг та вулиці Ольшанського. За попередньою інформацією окупанти використали "Смерчі".

Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

За його словами, один снаряд потрапив у житловий будинок, але не вибухнув. Власниця оселі отримала поранення. Її шпиталізували до лікарні. У жінки поранення середньої важкості. У будинку пошкоджено частково покрівлю та стіну. 

Крм того, у результаті обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках по вулиці Авангардна. 

Інформація про загиблих, постраждалих та руйнування житлового фонду уточнюється, наголосив мер.

Як повідомлялося, Протягом минулої доби, 20 вересня, військові країни-агресорки Росії вбили шістьох мешканців Донеччини. Крім того, 20 людей зазнали поранень.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
136
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