Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: снаряд потрапив у житловий будинок

У віворок, 20 вересня, російські війська завдали удару по селу Ріг та вулиці Ольшанського. За попередньою інформацією окупанти використали "Смерчі".

Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

За його словами, один снаряд потрапив у житловий будинок, але не вибухнув. Власниця оселі отримала поранення. Її шпиталізували до лікарні. У жінки поранення середньої важкості. У будинку пошкоджено частково покрівлю та стіну.

Крм того, у результаті обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках по вулиці Авангардна.

Інформація про загиблих, постраждалих та руйнування житлового фонду уточнюється, наголосив мер.

Як повідомлялося, Протягом минулої доби, 20 вересня, військові країни-агресорки Росії вбили шістьох мешканців Донеччини. Крім того, 20 людей зазнали поранень.

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