Окупанти обстріляли поліклініку в Харкові, де видавали гумдопомогу: багато поранених, є загиблі

На місці події працює слідчо-оперативна група.
У Харкові російські війська обстріляли міську поліклініку, де розташований центр гуманітарної допомоги. Попередньо, четверо людей загинули, є поранені.
Про це повідомили у поліції Харківщини.
Як зазначається, сьогодні, 25 березня, близько 7:45 російська армія з реактивних систем залпового вогню обстріляла міську поліклініку в Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. У поліції наголосили, що жодного військового об’єкту поруч не розташовано.
Внаслідок обстрілу окупантів, за даними поліції, постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.
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