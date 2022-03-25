Окупанти обстріляли поліклініку в Харкові, де видавали гумдопомогу: багато поранених, є загиблі

Окупанти обстріляли поліклініку в Харкові, де видавали гумдопомогу: багато поранених, є загиблі

На місці події працює слідчо-оперативна група.

У Харкові російські війська обстріляли міську поліклініку, де розташований центр гуманітарної допомоги. Попередньо, четверо людей загинули, є поранені.

Про це повідомили у поліції Харківщини.

Як зазначається, сьогодні, 25 березня, близько 7:45 російська армія з реактивних систем залпового вогню обстріляла міську поліклініку в Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. У поліції наголосили, що жодного військового об’єкту поруч не розташовано.

Внаслідок обстрілу окупантів, за даними поліції, постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.

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