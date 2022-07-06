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Окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів Донеччини: зруйновано десятки будинків, є жертви (фото)

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© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України

Окупанти посилили обстріли населених пунктів Донеччини.

Під вогнем окупантів опинилося 13 населених пунктів Донеччини, зараз на місцях ударів працює поліція.

Про це звітує Нацполіція.

За добу росіяни завдали по мирному населенню 23 удари. У результаті злочинних дій армії Росії є вбиті та поранені мирні люди.

У результаті обстрілів зруйновано та пошкоджено 44 цивільних об’єкти – це житло та інфраструктура.

Загалом окупанти обстрілювали міста Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Курахове, Красногорівка, Авдіївка, смт Малотаранівка, села Первомайське, Орлівка, Семенівка, Карлівка, Антонівка, Північне. Окупаційні війська били з артилерії,  ЗРК «С-300», реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч». 

Руйнувань зазнали 29 житлових будинків, з них три багатоквартирні,  школа, ринок, заводи, навчальний заклад, магазини.

Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Воєнні Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, на околицях Лисичанська точаться важкі бої.

Нагадаємо, український гвардієць пригадав, як із гранатомета знищив окупантів та їхнє авто в Донецькій області (фото).

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