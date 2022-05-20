Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Донбасу: сили ООС відбили 11 атак

Російські війська протягом 20 травня обстріляли понад 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Внаслідок цього загинули щонайменше четверо цивільних, ще п’ятеро – зазнали поранень.

Водночас українські військові зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак ворога та завдали йому суттєвих втрат.

Про це повідомили у штабі командування ООС.

Уздовж усієї смуги оборони російські війська застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Так, своїми обстрілами окупанти зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти, з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скит Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та низка господарських і складських приміщень.

В результаті цих обстрілів загинули щонайменше чотири цивільні особи, ще п’ять отримали поранення. Наразі тривають пошукові роботи, рятувальники досі розбирають завали.

Водночас українські військові відбивши 11 атак загарбників, завдали їм втрат у живій силі і техніці.

Так, за добу 20 травня сили ООС знищили:

8 танків;

3 артилерійські системи;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

3 спеціальні броньовані автомобілі;

6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотник типу "Орлан-10" та оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.

Нагадаємо, в оперативно-тактичному угрупуванні "Схід" повідомили про знищення протягом 20 травня 80 окупантів.

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