Окупанти обстріляли порт у Маріуполі та знищили цивільне судно під прапором Домініки

Окупанти обстріляли порт у Маріуполі та знищили цивільне судно під прапором Домініки

Корабель просто бу пришвартований біля одного з причалів.

Окупанти знов обстріляли цивільну інфраструктуру в Маріуполі, а саме, місцевий порт, де поцілили в цивільне судно під прапором Домініки.

Корабель стояв біля одного з причалів. Після обстрілів він повністю затонув, повідомило CNN.

Домініка вже засудила атаку росіян на їхнє судно у Маріуполі.

Карибський острів назвав це "невибірковим" нападом російських військ на цивільне вантажне судно під їхнім прапором.

Морська адміністрація Домініки стверджує, що судно було навмисно вражене двома ракетними снарядами, коли він стояв у порту в неділю, і "сильно обстріляно російськими збройними силами" у понеділок під час іншої атаки.

Екіпаж повідомив про обстріли, бомбардування та неодноразові попадання ракет, що спричинило пожежу в машинному відділенні,

– повідомили морські чиновники Домініки.

Екіпаж був евакуйований і зараз перебуває на борту сусідніх суден.

"Невибірковий обстріл торгового судна з цивільним екіпажем, якому немає де шукати притулку, є найнижчим із мінімумів. Це акт війни проти всього людства та основних прав людини", – підкреслив Ерік Давіцкі, заступник адміністратора з морських справ Реєстру.

Він також додав, що реєстр припускає, що затоплення "створить деякі екологічні перешкоди". Втім, які саме поки не повідомив.

Громадяни країни-агресорки підтримували війну в Україні у кількох європейських країнах.

Український півзахисник АЕКу Євген Шахов відреагував на акції росіян у Європі, в яких ті підтримували злочини своєї армії в Україні.

"Вважаю, що всі росіяни, які перебувають в інших країнах і при цьому проводять марші на підтримку російської агресії в Україні, мають бути депортовані назад до Росії. Не**й батьківщину любити на відстані", — написав Шахов в Instagram stories.

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