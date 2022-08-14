Окупанти обстріляли портову інфраструктуру Миколаєва "Ураганами", а житлові квартали – "Смерчами"

Ввечері 13 серпня російські війська трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Жертв немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Також ввечері, 13 серпня, близько 20:00 Миколаїв зазнав обстрілів. За інформацію оперативного командування "Південь" шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" завдано удару по житлових кварталах та промислових об’єктах міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа", - зазначив він.

Ворог також обстрілював райони області.

Так, ввечері, 13 серпня, орієнтовно о 20:12 зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське Первомайської громади. Внаслідок якого пошкоджено магазин та житловий будинок. Постраждалих немає.

Вночі, 14 серпня, орієнтовно о 02:30 внаслідок обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає.

Вчора, 13 серпня, орієнтовно о 12:30 були обстріли с. Широке Широківської громади. Пошкоджено три житлових будинки та стадіон. Близько 14:00 обстріли були за межами с. Поляна. Близько 19:00 були обстріли за межами сіл Червона Долина та Поляна. Сьогодні, 14 серпня, близько 03:30 були обстріли по сільськогосподарським спорудам с. Широке. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ.

Нагадаємо, російські війська ввечері 13 серпня обстріляли житлові райони Миколаєва. В одному з районів ворожа ракета розірвалася просто біля будинку.

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