Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині – фото наслідків атаки

Пожежна частина зазнала пошкоджень.
Окупаційні війська Росії вкотре обстріляли пожежну частину міста Дружківка на Донеччині.
Про це повідомляє ДСНС.
Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено санітарний автомобіль, в'їзні ворота пожежно-рятувальної частини, а також дверні та віконні блоки.
Серед особового складу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня 2024 року відбулася чергова повітряна атака ворога на Київ.
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