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Окупанти обстріляли прикордонні громади Харківщини – є жертви, одна людина під завалами

Окупанти обстріляли прикордонні громади Харківщини – є жертви, одна людина під завалами

Росіяни обстріляли прикордонні громади Харківської області / Фото: Олег Синєгубов

Росіяни вдарили про прикордонних населених пунктах Харківщини.

Окупаційні війська Росії вдень 10 травня обстріляли прикордонні громади Харківської області. Внаслідок атаки є поранені та загиблі.   

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Так, о 9:45 внаслідок обстрілу с. Бугаївка Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок – без постраждалих. 

Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано дві цивільні людини. 

О 12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.  

Повторного удару по Вовчанську окупанти завдали о 13:22. Пошкоджено приватний будинок – поранено 60-річну жінку. Внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм – один із них під завалами будинку.

Нагадаємо, армія РФ намагалася прорвати оборону на Харківщині – що кажуть в Міноборони.

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