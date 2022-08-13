Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини: гатили з мінометів та артилерії

Армія агресорки Росії вкотре обстріляла прикордоння Сумської області.
У суботу, 13 серпня, о 08:30 окупанти обстріляли Шосткинський район. Загарбники атакували з мінометів та артилерії.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території.
"Ніч в області минула тихо. Зранку росіяни почали гатити по Шосткинському району: від опів на дев'ятої - з мінометів та артилерії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, протягом дня 12 серпня російська армія 11 разів відкривала вогонь по Сумській області. Окупанти завдали ударів по територіях п'яти громад: Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад. Зафіксовано майже 200 прильотів.
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