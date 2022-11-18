Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, випустивши 69 мін, снарядів та іншої вибухівки

Снаряди вибухали на городах, полях, пошкоджені господарські споруди та автівка.

Російські окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумщини 18 листопада, випустивши по них 69 мін, снарядів та іншої вибухівки.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У Середино-Будській громаді російські війська вранці відкрили вогонь із "Градів" по околицях одного з прикордонних сіл. Там зафіксовано чотири "прильоти".

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По цій же громаді під вечір загарбники влаштували артилерійський обстріл з території Росії. Усього – 24 "прильоти". В обох випадках минулося без руйнувань.

Під вогнем ворога була й Білопільська громада. Вранці окупанти випустили по прикордонню вісім мін. Руйнувань не зафіксовано.

У Шалигинській громаді російські армійці по обіді влаштували артилерійський обстріл по двох прикордонних селах.

"Загалом 33 "прильоти" було на нашій території. Снаряди вибухали на людських городах, полях. Є пошкоджені господарчі споруди, автівка. Без жертв", – написав Живицький.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ попередили, що російські війська можуть спробувати повторне вторгнення з Білорусі на території Чернігівщини та Сумщини після втечі з правого берега Херсонщини.

Зауважимо, загарбники щодня обстрілюють Сумщину, зокрема, напередодні під ворожим вогнем опинилися три громади області.

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