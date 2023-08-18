Окупанти обстріляли “Пункт незламності” на Донеччині: четверо поранених (фото)

Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках.

У п’ятницю, 18 серпня, російська окупаційна армія, ймовірно, з артилерії обстріляла місто Часів Яр Донецької області. Поранення отримали четверо людей, які перебували біля “Пункту незламності”.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

“Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із “Пунктом незламності”, де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо”, - йдеться у повідомленні.

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За інформацією прокуратури, тілесні ушкодження внаслідок обстрілу отримали двоє жінок 73 та 76 років, які перебували на вулиці, та 72-річний чоловік – його госпіталізованого до лікарні з множинними осколковими пораненнями. Також серед постраждалих – 67-річний працівник гуманітарного штабу.

Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках.

Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони.

Наслідки обстрілу Часового Яру на Донеччині / Фото: Прокуратура Донецької області

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше, 23 липня, армія РФ обстріляла Часів Яр касетними боєприпасами. Через обстріл зайнялася пожежа у Палаці культури, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

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