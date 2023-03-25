Окупанти обстріляли пункт видавання гуманітарної допомоги в Херсоні – є поранені

У суботу вдень, 25 березня, російська армія обстріляла пункт видавання гуманітарної допомоги в Херсоні. Внаслідок атаки є постраждалі з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вже зараз є ознаки підготовки окупантів до "жесту доброї волі" у Херсонській області. Росіяни вже пакують валізи і відправляють до РФ намародерені речі.

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