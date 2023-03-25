Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли пункт видавання гуманітарної допомоги в Херсоні – є поранені

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
203
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли пункт видавання гуманітарної допомоги в Херсоні – є поранені

Внаслідок чергової атаки по Херсону постраждали двоє цивільних.

У суботу вдень, 25 березня, російська армія обстріляла пункт видавання гуманітарної допомоги в Херсоні. Внаслідок атаки є постраждалі з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вже зараз є ознаки підготовки окупантів до "жесту доброї волі" у Херсонській області. Росіяни вже пакують валізи і відправляють до РФ намародерені речі.

Читайте також:

Лікарня у єдиному вцілілому приміщенні: медики Високопілля рятують людей, які пережили окупацію

Лікарня у єдиному вцілілому приміщенні: медики Високопілля рятують людей, які пережили окупацію

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
203
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація