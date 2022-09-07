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Окупанти обстріляли ракетами Харків та Зміїв: горіла автомийка, постраждали кафе та крамниці

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Окупанти обстріляли ракетами Харків та Зміїв: горіла автомийка, постраждали кафе та крамниці

Фото: Олег Синєгубов

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У ніч проти 7 вересня російські загарбники завдали два ракетних удари по Немишлянському району Харкова. Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Також сьогодні близько 4 години ранку зафіксували 1 ракетний удар у м. Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи.

Протягом минулої доби, 6 вересня, окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.

Вчора внаслідок ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району отримали поранення двоє людей – 45-річний чоловік та 17 річний хлопець.

У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих – легкий та середній.  

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Внаслідок успішних дій військових ЗСУ в тимчасово окупованій Олександрівці великих втрат зазнали окупанти з приватних воєнних компаній. 

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Слов'янськ, є влучання у школу та будинок, де під завалами можуть бути люди.

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