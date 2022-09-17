Окупанти обстріляли ракетами Харків: виникла пожежа на підприємстві

Близько 02:00 російські війська вдарили по Індустріальному району Харкова. Зафіксували два ракетні влучання.

Про це 17 вересня повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих.

Під час огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, розпочалася 206 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня.

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