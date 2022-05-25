Окупанти обстріляли ракетами Краснопілля: голова Сумської ОВА показав наслідки

У ніч проти 25 травня російські окупанти обстріляли ракетами Краснопілля.

За попередньою інформацією, пуск було здійснено з літака.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон", - зазначив він.

Очільник області додав, що внаслідок цього постраждали будинки мирних мешканців селища. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії. Загиблих попередньо немає, наголосив Живицький.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 91-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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