Окупанти обстріляли ракетами об'єкти інфраструктури у Полтавській області - голова ОВА

Російські окупанти випустили п'ять ракет по Полтавській області.
Ворог влучив по об'єктам інфраструктури.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"П'ять російських ракет вдарили по об'єктам інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше", - йдеться в повідомленні.
Наразі у Полтавській області продовдує лунати повітряна тривога, тож місцевих закликають не виходити з укриттів.
Нагадаємо, вранці 24 квітня російські окупанти обстріляли ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" у Донецькій області. Через обстріли пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання.
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