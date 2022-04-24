Окупанти обстріляли ракетами об'єкти інфраструктури у Полтавській області - голова ОВА

Російські окупанти випустили п'ять ракет по Полтавській області.

Ворог влучив по об'єктам інфраструктури.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"П'ять російських ракет вдарили по об'єктам інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше", - йдеться в повідомленні.

Наразі у Полтавській області продовдує лунати повітряна тривога, тож місцевих закликають не виходити з укриттів.

Нагадаємо, вранці 24 квітня російські окупанти обстріляли ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" у Донецькій області. Через обстріли пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання.

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