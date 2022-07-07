Окупанти обстріляли ракетами Одеську область: пошкоджено ангари із зерном і причал Зміїного

Російська армія не припиняє завдавати ракетних ударів по Одеській області.
Ні проти четверга минула в регон під сигнали повітряної тривоги. На світанку 7 липня двома ракетами ворог атакував один з районів області.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Внаслдок атаки держави-терористки Росії вражено два сільськогосподарськ ангари. Знищено 35 тонн зерна. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
Крім того, вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал о. Зміїного.
Як повідомлялося, в Одеській області відбувся повітряний бій між ворожим та українськими літаками. Російський пілот-окупант намагався збити українських "сталевих пташок". Українські пілоти віртуозно уникли ураження, а ворожий літак був змушений відлетіти на базу.
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