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Окупанти обстріляли ракетами Одеську область: пошкоджено ангари із зерном і причал Зміїного

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Окупанти обстріляли ракетами Одеську область: пошкоджено ангари із зерном і причал Зміїного

Фото: Associated Press

Російська армія не припиняє завдавати ракетних ударів по Одеській області. 

Ні проти четверга минула в регон під сигнали повітряної тривоги. На світанку 7 липня двома ракетами ворог атакував один з районів області.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Внаслдок атаки держави-терористки Росії вражено два сільськогосподарськ ангари. Знищено 35 тонн зерна. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. 

Крім того, вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал о. Зміїного.

Як повідомлялося, в Одеській області відбувся повітряний бій між ворожим та українськими літакамиРосійський пілот-окупант намагався збити українських "сталевих пташок". Українські пілоти віртуозно уникли ураження, а ворожий літак був змушений відлетіти на базу.

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