Окупанти обстріляли ракетами Подільський район Києва: вісім загиблих, прокуратура відкрила справу

Внаслідок удару руйнувань зазнав ТЦ.

Увечері неділі, 20 березня, російська армія завдала ракетного удару у Подільському районі Києва: відомо про вісьмох загиблих.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Зазначається, що збройні сили Російської Федерації застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці. Внаслідок удару виникла пожежа, зруйновано торгівельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.

Крім того, за попередніми даними, восьмеро людей загинуло. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Подільська окружна прокуратура столиці розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Нагадаємо, що у Києві після потужних вибухів 20 березня сталася масштабна пожежа в спальному районі. У соцмережах пишуть, що спрацювала ПВО, проте уламки ракет упали на будівлю, після чого та спалахнула.

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