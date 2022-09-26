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Окупанти обстріляли ракетами промислову зону в Миколаєві (фото)

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Окупанти обстріляли ракетами промислову зону в Миколаєві (фото)

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Миколаївську область. 

У понеділок, 26 вересня, близько 05:00 окупанти обстріляли Миколаїв. Росіяни завдали по місту ракетних ударів. 

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. 

За попередньою інформацією, російські війська обстріляли ракетами промислову зону на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення. 

© Олександр Сєнкевич у Facebook
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Нагадаємо, розпочалася 215 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 13 ділянках, а українські пілоти відпрацювали по 25 районах зосередження ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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