Окупанти обстріляли ракетами С-300 Харківщину: в ОВА розповіли, як минула доба

Минулої ночі близько 21:00 окупанти обстріляли Холодногірський район ракетами ЗРК С-300. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури. Попередньо, обі без постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп'янського району. Протягом доби з пораненням шпиталізували до медзакладів п'ятеро людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Наразі на деокупованій території Харквщини триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 1547 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники звільняють Харківщину від окупантів. Вчора Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення м. Куп'янськ-Вузловий", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

Нагадаємо, майже місяць тому українські Збройні сили почали деокуповувати Харківську область. Станом на 27 вересня українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів 454 населені пункти на Харківщині.

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