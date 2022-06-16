Окупанти обстріляли ракетами з гвинтокрилів Глухів: є загиблі

Російські окупанти 15 червня ввечері обстріляли Глухів, внаслідок чого загинули мирні жителі.

Росіяни вели вогонь з гвинтокрилів.

Про це повідомляє ОК "Північ".

"Вчора надвечір окупанти обстріляли Глухів, що на Сумщині, з гвинтокрилів. Попередньо, зафіксовано 3 пуски ракет. На жаль, за попередніми даними, є втрати серед місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що окупанти майже щодня обстрілюють прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей з території РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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