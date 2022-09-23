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Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: постраждали люди і цивільна інфраструктура

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Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: постраждали люди і цивільна інфраструктура

Фото: Associated Press

Вночі окупанти випустили по Запоріжжю близько десяти снарядів. 

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура обласного центру. Крім того, постраждали люди. 

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Станом на ранок 23 вересня відомо про сім ушкоджених будинків. У них повилітали шибки. 

"Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15-80", - наголосив Куртєв.

Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по обласному центру. Тоді внаслідок атаки загинула одна людина, а також було відомо про щонайменше п‘ятьох поранених людей.

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Дата публікації
Перегляди
2734
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