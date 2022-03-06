Окупанти обстріляли район перед станцією Коростень: потяг Київ-Рахів затримається на 3 години

Окупанти обстріляли район перед станцією Коростень: потяг Київ-Рахів затримається на 3 години

Потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає.

Окупанти обстріляли район перед залізничною станцією Коростень, через що потяг Київ-Рахів затримається на 3 години.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Щойно перед ст. Коростень відбувся обстріл, через що поїзд 95 Київ-Рахів затримається на 3 години: поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає. Наступні поїзди далекого сполучення сьогодні прямуватимуть обхідним шляхом", - йдеться у повідомленні.