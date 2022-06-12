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Окупанти обстріляли села на Сумщині та Чернігівщині: Генштаб розповів про ситуацію на півночі

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Окупанти обстріляли села на Сумщині та Чернігівщині: Генштаб розповів про ситуацію на півночі

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних кордонах України

На Волинському,  Поліському та Сіверському напрямках - без суттєвих змін. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 червня.

На Сіверському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій українських військ, а також цивільної інфраструктури. Зокрема, в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони.

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