Окупанти обстріляли села на Сумщині та Чернігівщині: Генштаб розповів про ситуацію на півночі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних кордонах України
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без суттєвих змін.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 червня.
На Сіверському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій українських військ, а також цивільної інфраструктури. Зокрема, в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.
Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони.
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