Окупанти обстріляли селище у Запорізькій області: пошкоджено дитсадок

Російські окупанти обстріляли дитячий садочок у селищі Степногірськ, що у Василівському районі Запорізької області.

Ворожа ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Уламками вибило близько ста вікон.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що протягом 6 червня від 18:00 до 19:00 в Степногірськ потрапило вісім снарядів окупанта. Руйнувань зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого ушпиталено.

В ОВА наголошують, що ворог держави-терористки майже щодня обстрілює селище міського типу. У населеному пункті від початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини розташована за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.

Фото: Запорізька ОВА.

До слова, до війни в Степногірську мешкало понад 5000 людей. Зараз там залишилося удвічі менше мешканців.

Як повідомлялося, вранці 7 червня у Запорізькій області українські військові збили ракету російських окупантів.

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