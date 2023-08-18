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Окупанти обстріляли село на Херсонщині: пошкоджені з десяток житлових будинків, постраждала 17-річна дівчина

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти обстріляли село на Херсонщині: пошкоджені з десяток житлових будинків, постраждала 17-річна дівчина

Окупанти вкотре обстріляли Херсонщину / фото ілюстративне / Фото: ТСН.ua

З неповнолітньою працюють медики.

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл села Вірівка Тягинської громади. Внаслідок чого постраждала неповнолітня.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків. 17-річну дівчину шпиталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. Лікарі надають їй необхідну допомогу”, - розповів Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Луганщині ворог готується до нової хвилі мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
362
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