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Окупанти обстріляли село в Запорізькій області: серед потерпілих є дитина

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Окупанти обстріляли село в Запорізькій області: серед потерпілих є дитина

Ілюстративне фото. / Associated Press

Поранено трьох місцевих мешканців.

Російські окупанти обстріляли мирний населений пункт Новоіванівка в Запорізькій області. 

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок обстрілів армії Російської Федерації поранено трьох місцевих мешканців. Серед потерпілих є один неповнолітній. 

Крім того, від артобстрілів та авіаударів окупантів країни-окупантки постраждав цивільний сектор, багатоповерхівки, місцева інфраструктура та дороги в містах Гуляйполе та Оріхів. Інформація про постраждалих внаслідок ворожого обстрілу наразі уточнюється.

Як повідомдлялося, обстановка довкола міста Запоріжжя та області залишається напруженою, але контрольованою. Окупанти країни-загарбниці Росії втрачають і особовий склад, і техніку. Російська армія намагається просуватися у напрямках Гуляйполя, Запоріжжя, Кам’янського, але успіху не має.

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