Окупанти обстріляли середмістя Донецька для створення вигідної російським пропагандистам "картинки" у ЗМІ - ЦПД

Окупанти обстріляли середмістя Донецька для створення вигідної російським пропагандистам "картинки" у ЗМІ - ЦПД

Центр протидії дезінформації надає свідчення очевидців з окупованого Донецька.

Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що у Донецьку пролунала серія вибухів. Нібито ЗСУ випустили 40 снарядів із "Граду", удар припав по центру міста".

Про це нагадує Центр протидії дезінформації та повідомляє, що такі заяви російських ЗМІ розбиваються об повідомлення очевидців з окупованого Донецька:

"стріляють" з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському"

"в Калинінськьому приліт, з Макіївки виліт, все очевидно"

"вильоти були з Макіївки Східний Батман 8шт."

"люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана"

Загалом, дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання війни, і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, що готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовку.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни окупанти зруйнували або пошкодили у Донецькій області щонайменше 43 релігійні споруди, більшість із них належала до Московського патріархату.

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