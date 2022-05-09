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Окупанти обстріляли школу на Луганщині, де ховалися люди: генсек ООН вимагає від РФ припинити війну

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Окупанти обстріляли школу на Луганщині, де ховалися люди: генсек ООН вимагає від РФ припинити війну

Associated Press

Генсек ООН Антоніу Гутерріш відреагував на бомбардування школи у Луганській області.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш приголомшений повідомленням про напад на школу в Білогорівці Луганської області 7 травня, де ховалися мирні люди.

Про це заявив речник Гутерріша з України Стефан Дюжаррік. 

За його словами, цей напад є ще одним нагадуванням про те, що в цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, цивільні сплачують найвищу ціну. Гутерріш вкотре наголосив, що під час війни необхідно завжди берегти цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"Ця війна має бути припинена, має бути встановлений мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", — сказано в заяві.

Зазначається, що ООН та її гуманітарні партнери в Україні продовжуватимуть підтримувати тих, чиє життя було зруйноване війною.

Нагадаємо, у Луганській області російські військові знищили будівлю сільської школи, в якій від обстрілів ховалися жителі села. Оскільки удар був дуже потужним, то шансів у людей вижити практично не було.

Більшість людей, для яких навчальний заклад був сховищем, загинули.

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