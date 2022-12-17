Окупанти обстріляли штаб гуманітарної допомоги у передмісті Херсона: загинула людина, є поранені (фото)

Російські окупаційні війська 17 грудня обстріляли селище Степанівка, що у передмісті звільненого українського Херсона.

Про це в суботу, 17грудня, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його даними, росіяни влучили у штаб гуманітарної допомоги. У результаті обстрілу загинула жінка, ще двоє цивільних людей ушпиталили до лікарні.

Також пошкоджено будівлю школи, лікарні та церкви.

"Передмістя Херсона, село Степанівка. росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги! 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні. Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Степанівки 17 грудня / Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Як уточнив голова ОВА Ярослав Янушевич, окупанти також поцілили у геріатричний центр, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку.

"Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка. Окупанти підло цілили у заклад. На щастя, загиблих чи поранених немає", - написав Янушевич.

Нагадаємо, зранку 17 грудня окупанти теж обстрілювали Херсон. У результаті, загинув чоловік, є постраждала. У поліції кажуть, що окупанти обстріляли Бериславський та Херсонський райони, Херсон і його передмістя.

В обласному центрі під ворожий удар потрапили цивільні будівлі а кількох районах міста. У результаті атаки пошкоджено електромережі, палала територія виробничого комплексу. У багатоповерхівках через обстріл розбиті вікна, пошкоджені балкони, у квартирах виникли пожежі.

15 грудня росіяни також обстріляли пункт допомоги Червоного Хреста у Херсоні. У результаті атаки РФ загинула жінка – парамедикиня, волонтерка.

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