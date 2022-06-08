Окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області та поранили мирних жителів: фото наслідків

За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків і об'єктів інфраструктури.
Поліцейські зафіксували 11 ударів ворога. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів і поранили мирних жителів.
Як повідомляє Національна поліція України, правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ.
Зазначається, що російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Курахове, Слов'янськ, Торецьк, Очеретине, Ласточкине, Нью-Йорк. Ворог вів обстріли з ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град".
Руйнувань зазнали 43 цивільних об'єкти:
- 31 житловий будинок
- школа
- дитячий садок
- підприємство
- адмінбудівля
- гуртожиток
- лінія електропередач
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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