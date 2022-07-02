Окупанти обстріляли Слов’янськ касетними снарядами, є загиблі

Російські окупанти обстріляли Слов’янськ, є загиблі та поранені.

Внаслідок обстрілу касетними снарядами четверо людей загинули та семеро дістали поранення.

Про це повідомив у суботу, 2 липня, голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Під обстріли потрапив мікрорайон Лимани, а саме вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Це приватний сектор, де немає військових об'єктів", – написав він.

З його слів, місто обстріляли касетними снарядами, які розкриваються над головою та несуть смерть. Вони не завдають тотальних руйнувань будівлям, але дуже небезпечні для людей.

Вадим Лях також закликав уникати масових скупчень людей. Задля безпеки мешканців тимчасово не буде здійснюватися видача гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська наступають в напрямку Барвінкового та Слов'янська та стягують туди техніку. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля.

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