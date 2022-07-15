Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблий і поранені

У п'ятницю, 15 липня, окупанти обстріляли Слов’янськ касетними снарядами з РСЗВ, є загиблий і поранені.

Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях у Facebook.

"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Знову з РСЗВ, знову касетні снаряди. Є загиблий, є поранені. Тримаємось, ми разом", - сказав Лях у відеозверненні.

У міськадміністрації додали, що кількість поранених від цього обстрілу ще уточнюється.

"Будь ласка, залишайтеся в укритті! Не виходьте на вулицю без нагальної потреби. Бережіть себе", - закликав жителів очільник громади.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська завдали чергового удару по Краматорську.