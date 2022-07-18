Окупанти обстріляли Соледар та Ягідне на Донеччині: поранено 6 людей, зокрема трьох дітей

Російські окупанти 17 липня обстріляли м. Соледар та с. Ягідне Бахмутського району Донецької області. Внаслідок удару були поранені шестеро людей, зокрема троє дітей

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян віком від 38 до 64 років. Також отримали осколкові поранення троє дітей 2020-го, 2019-го та 2013 років народження.

Крім того, зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські споруди та гаражі.

"Ворожий обстріл м. Соледар триває (станом на 21:00 17 липня. – Ред.), встановлюються постраждалі особи. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Печеніги на Харківщині: один чоловік загинув, ще одного поранено.

Читайте також: