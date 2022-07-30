Окупанти обстріляли спальний район Миколаєва, в одній з громад спрацювала система ППО - ОВА

Російські війська не припиняють завдавати ворожих обстрілів по Миколаївській області.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали і обласний центр, і райони області. Зранку 29 липня близько 10:00 ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Ворожі касетні снаряди влучили у зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрліу п’ять людей загинуло, а поранення отримали 14 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

У ніч проти 30 липня загарбники також обстріляли один із спальних районів міста. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Крм того, шестеро мирних мешканців зазнали поранень. За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки.

У Баштанському районі близько 18:00 29 липня росіяни обстріляли село Широке у Широківській громади. Внаслідок чого відбулося займання полів. Постраждалих немає.

У ніч проти 30 липня орієнтовно о 01:20 у Баштанській громаді пролунало декілька вибухів за містом. За попередньою інформацією, спрацювала ППО. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень, наголошують в ОВА.

Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування. Крім того, 30 липня відбулися обстріли територій поблизу сіл Лепетиха та Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено Криворізькими енергетиками.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, наголосили в ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 30 липня завдали удару по Нікопольському районі на Дніпропетровщині.Російські війська кілька разів накрили район вогнем з "Градів". Окупанти держави-терористки випустили по Нікополі та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів.

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