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Окупанти обстріляли суднобудівний завод, газопровід і будинки на Херсонщині, є жертви: що відомо

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Окупанти обстріляли суднобудівний завод, газопровід і будинки на Херсонщині, є жертви: що відомо

Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні окупанти вели вогонь по житлових кварталах.

Російські окупанти, за минулу добу, 3 січня, обстріляли мирні населені пункти Херсонщини 73 рази. Через атаки окупантів є жертви та поранені.

Про це повідомив Ярослав Янушевич, голова Херcонської ОВА.

Гатили окупанти по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. 

Сам Херсон армія РФ атакувала 11 раз – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через росіян загинули 2 людини, 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у ніч проти 4 січня стало відомо, що Херсон обстріляли окупанти запалювальними снарядами.

3 січня окупанти вдарили по транспортному підприємству у Херсоні. Росіяни пошкодили десятки тролейбусів.

Також росіяни обстріляли авторинок та будинки в Херсоні. Війська РФ традиційно били мирними населеними пунктами області.

У новорічну ніч внаслідок чергового обстрілу РФ постраждали 13-річний Ярослав і його 12-річна сестра. Хлопчик потрапив під ворожий обстріл двічі поспіль.

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Дата публікації
Перегляди
802
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