Окупанти обстріляли Сумщину близько 20 разів: є жертви

Сьогодні, 12 травня, російські окупанти обстріляли село Нові Вирки Сумської області близько 20 разів.
Внаслідок ворожого нальоту одна людина загинула.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період з 06.00-06.30, загинула одна людина", - написав Живицький.
Додаткову інформацію щодо руйнувань очільник Сумської ОВА пообіцяв надати згодом.
Нагадаємо, через заборону продажу західних технологій російські інженери змушені використовувати у військовій техніці комп'ютерні чипи, призначені для побутової техніки.
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