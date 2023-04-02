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Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, артилерії та гранатометів

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, артилерії та гранатометів

Окупанти обстріляли Сумську область / Фото: Сумська ОВА

Зафіксовано понад 46 "прильотів" і пострлів.

У суботу, 1 квітня, загарбники обстріляли дві громади Сумщини. Росіяни гатили з артилерії, мінометів і гранатометів. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА. 

  • Есманська громада: обстріл із САУ – 7 "прильотів"; 
  • Білопільська громада: з території РФ був обстріл із міномету – 29 "прильотів". Також загарбники атакували населені пункти з АГС – 10 пострілів. 

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні. 

Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові. 

Раніше ми повідомляли, що в російському Ростові-на-Дону та в сусідньому Новочеркаську місцевих налякав звук, схожий на потужний вибух. Ударну хвилю відчули в житлових будинках, у припаркованих автівках спрацювала сигналізація.

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Дата публікації
Перегляди
190
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