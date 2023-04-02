Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, артилерії та гранатометів

У суботу, 1 квітня, загарбники обстріляли дві громади Сумщини. Росіяни гатили з артилерії, мінометів і гранатометів.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Есманська громада: обстріл із САУ – 7 "прильотів";

Білопільська громада: з території РФ був обстріл із міномету – 29 "прильотів". Також загарбники атакували населені пункти з АГС – 10 пострілів.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові.

Раніше ми повідомляли, що в російському Ростові-на-Дону та в сусідньому Новочеркаську місцевих налякав звук, схожий на потужний вибух. Ударну хвилю відчули в житлових будинках, у припаркованих автівках спрацювала сигналізація.

Від обстрілу загинуло немовля і бабуся – родину вмовляли евакуюватись із Авдіївки