Окупанти обстріляли Сумщину з території Росії: поранено чоловіка

Російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 14 січня з території РФ, застосувавши міномети та артилерію.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Сумщина. Прикордонні райони області обстріляли з території РФ. Окупанти застосували міномети та артилерію", – йдеться в заяві.

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Внаслідок ворожого обстрілу місцевий житель зазнав осколкового поранення. Йому надають медичну допомогу.

Окрім того, пошкоджено чотири приватних будинки.

Нагадаємо, російські загарбники вкотре влаштували масований ракетний обстріл України 14 січня. Так, окупанти запустили 38 ракет і влучили в об’єкти критичної інфраструктури у п’яти областях та житловий будинок у Дніпрі, де загинули люди та є багато поранених. Силам ППО вдалося збити 25 ворожих ракет.

Внаслідок цього нальоту терористів на Харківщині та Львівщині виникла складна ситуація з електроенергією, проте енергетики вже працюють над відновленням.

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