Окупанти обстріляли Сумську, Чернігівську та Харківську області, з Білорусі можуть бити ракетами – Генштаб

Російські війська протягом 21 червня обстріляли населені пункти Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Водночас зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів збройних сил Білорусі не зафіксовано.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Так, на Сіверському напрямку окупанти продовжують інженерне обладнання прикордонних районів та мінують місцевість. Загарбники обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області, а також – Грем’яч у Чернігівській області.
На Харківському напрямку російські війська проводили повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник.
Окупанти гатили з артилерії поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, з реактивних систем залпового вогню загарбники вдарили по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Харкова 21 червня загинули 5 людей, ще 11 отримали поранення.
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