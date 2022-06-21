Окупанти обстріляли Сумську, Чернігівську та Харківську області, з Білорусі можуть бити ракетами – Генштаб

Окупанти обстріляли Сумську, Чернігівську та Харківську області, з Білорусі можуть бити ракетами – Генштаб

Російські війська протягом 21 червня обстріляли населені пункти Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Водночас зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів збройних сил Білорусі не зафіксовано.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, на Сіверському напрямку окупанти продовжують інженерне обладнання прикордонних районів та мінують місцевість. Загарбники обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області, а також – Грем’яч у Чернігівській області.

На Харківському напрямку російські війська проводили повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник.

Окупанти гатили з артилерії поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, з реактивних систем залпового вогню загарбники вдарили по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Харкова 21 червня загинули 5 людей, ще 11 отримали поранення.

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