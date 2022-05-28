Окупанти обстріляли Сумську область: застосовували ракети, міномети і артилерію

У ніч проти суботи, 28 травня, окупанти держави-агресорки Росії обстрілювали Сумську область.

Території регіону російські військові обстрілювали від опівночі до 04:00. Постраждало кілька громад Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, по області завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство.

Крім того, зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади. Зафіксували близько шести прильотів.

З території РФ окупанти також обстріляли з артилерії Есманську громаду. За словами Живицького, було близько 30 прильотів по околицях Бачівська.

Внаслідок атак окупантів обійшлося без людських жертв, наголосив керівник Сумщини.

Нагадаємо, розпочалась 94 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують штурм на Донбасі, але успіху не мають, ЗСУ відбили вісім атак країни агресорки протягом доби. Детальніше про ситуацію на фроні - у ранковому зведенні 28 травня.

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