Окупанти обстріляли та скинули авіабомбу на Херсонщину: що відомо про нещадну атаку

Російські війська упродовж доби з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації випустили по території Херсонської області 218 снарядів. По Херсону — 49, також скинули керовану авіабомбу.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом за добу військові РФ 67 разів обстріляли Херсонщину, били по житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили об'єкти критичної інфраструктури, навчальні заклади, магазини та медичну установу в обласному центрі та в Херсонському районі, а також дитячий садок у Бериславському районі.

Внаслідок російської збройної агресії поранені семеро людей, зокрема дитина, повідомив Прокудін.

У МВА своє чергою повідомили, що протягом минулої доби російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Херсонської громади, використали для цього 96 снарядів. Ураження зафіксували у Херсоні, Садовому, Придніпровському, Степанівці та Інженерному. Троє людей поранених, зокрема 17-річний підліток.

Крім того, вдень армія РФ двічі атакувала село Інгулець Херсонської області, внаслідок чого поранені жінка і чоловік.

Нагадаємо, напередодні російські військові обстріляли Херсонську область, поціливши у житлові квартали населених пунктів. Через атаку є жертва та постраждалі.

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